Ontslag Setién kwestie van tijd bij Barça, Koeman topkandidaat

UpdateQuique Setién is op weg naar de uitgang bij FC Barcelona. Zijn ontslag wordt later vandaag officieel naar buiten gebracht. Dat meldt de Spaanse radiozender Cope, die zegt dat voorzitter Josep Maria Bartomeu dat gisteravond heeft bevestigd. Ronald Koeman zou volgens Spaanse media het lijst met (top)kandidaten aanvoeren.

Setién kreeg gisteravond laat zijn congé na een spoedvergadering van de leiding van FC Barcelona. Voorzitter Bartomeu zou vervolgens tegen Cadena Cope-journalist Víctor Navarro hebben bevestigd dat het nieuws later vandaag wordt bekendgemaakt, dat wil zeggen na de bestuursvergadering van maandagmorgen in Camp Nou.



Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal zou de topkandidaat zijn om Setién op te volgen. Koeman speelde van 1989 tot 1995 voor de Catalaanse club; hij werd vier keer landskampioen met Barcelona en won in 1992 de Europa Cup 1. Ook de namen van oud-spelers Thierry Henry, Xavi Hernández en Patrick Kluivert worden genoemd als (tijdelijke) opvolgers van Setién.

Het bestuur van FC Barcelona kwam gisteren tot het besluit van het ontslag van Setién na de pijnlijke nederlaag van 8-2 tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Barça maakt een grote crisis door; de club leed de grootste nederlaag ooit in het Europese clubvoetbal en won dit seizoen voor het eerst sinds 2008 geen enkele prijs.



Gerard Piqué haalde vrijdag al hard uit naar de club, waar structurele veranderingen nodig zijn. ,,Barcelona heeft het dieptepunt bereikt", zei de ervaren verdediger. ,,We zitten volkomen op het verkeerde pad. Coaches en spelers volgen elkaar op, maar feit is dat we al enkele jaren niet op een acceptabel niveau presteren in Europa.”

Setién volgde in januari de ontslagen Ernesto Valverde op. De 61-jarige coach had tot dan toe nog geen topclubs getraind. Hij slaagde er niet in Barcelona het gewenste succes te brengen; de club leidde weliswaar in de competitie toen de coronapandemie uitbrak, maar verspeelde na de hervatting de koppositie en moest de Spaanse titel aan Real Madrid laten.



Koeman was in januari ook al in beeld bij de club, maar de bondscoach bedankte omdat hij met het Nederlands elftal naar het EK wilde. Het landentoernooi is vanwege de uitbraak van het coronavirus met een jaar uitgesteld. Het is bekend dat Koeman ooit aan de slag wil als hoofdtrainer van Barcelona.



