Onverbeterlijk! Sergio Ramos krijgt 27ste rode kaart uit zijn carrière

De 35-jarige Ramos liep in de 81ste minuut tegen zijn eerste kaart op en kon vijf minuten later inrukken na een duidelijk geval van obstructie. PSG - met Lionel Messi en Georginio Wijnaldum, maar zonder Kylian Mbappé en Neymar - leek af te stevenen op de tweede competitienederlaag van het seizoen. In de absolute slotfase kon Mauro Icardi echter nog een puntje redden. De sterrenformatie blijft comfortabel aan de leiding in de Ligue 1 met 13 punten voorsprong op Nice en Marseille.

Voor Ramos was het al zijn 27ste rode kaart uit zijn carrière. Als we alleen naar competitiestatistieken - dus Europees of bekervoetbal niet meegerekend - pakte hij al 21 keer rood. Sinds zijn profdebuut in 2004 komt geen speler uit de grote vijf competities (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk) in de buurt: Sully Muntari (ex-Inter en AC Milan) kreeg er in die tijdspanne 13, Fernando Amorebieta (ex-Athletic Bilbao) 12.