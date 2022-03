‘Onverslaanbare’ Barça-vrouwen maken zich op voor stijf uitverkocht Camp Nou: ‘Het wordt iets unieks’

Door Tim Reedijk



FC Barcelona heeft niet gecommuniceerd over de (ernst van de) blessure van Lieke Martens, maar de 29-jarige aanvalster is al weken afwezig. Veel wijst er daarom op dat voor haar geen rol op het veld is weggelegd, komende woensdag bij de vrouwelijke Clásico in Camp Nou. Dat zal pijn doen, want om vele redenen wordt het voor Barça een bijzondere week.