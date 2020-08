Onzekerheid troef in aanloop naar Belgische bekerfinale: lockdown zorgt voor 'stress’

Het groene licht kwam uiteindelijk alsnog, waardoor Club Brugge vanavond in het Brusselse Koning Boudewijnstadion de degens kruist met underdog en verrassing Royal Antwerp FC. Die club schuwt de favorietenrol, maar zal stiekem hopen op een zege. Het is de vraag of de Antwerpse autoriteiten dat ook doen. Wat gebeurt er in de stad als het machtige Club Brugge wordt verslagen en de beker voor het eerst sinds 1992 met Antwerp mee gaat? Verzamelen de uitzinnige fans zich dan op de straten, de strikte maatregelen aan de laars lappend? Dat kan zomaar eens leiden tot een explosie van de corona-aantallen, zo weten ze ook in de Belgische bestuurszalen.



De oproep om de maatregelen in gedachten te houden, klonk dan ook luider dan ooit. Antwerp gaf via de eigen kanalen het juiste voorbeeld, door de fans op te roepen vooral thuis te blijven. Bekerwinst en plaatsing voor de Europa League zal echter hoe dan ook tot de nodige euforie leiden. De regio heeft een avondklok ingevoerd, die de mensen verbiedt om na 23.30 uur de straat op te gaan. Zonder verlenging klinkt rond 22.30 uur het laatste fluitsignaal. Het is ook nog eens een feit dat de twee ploegen grote rivalen zijn. De wedstrijd bezorgde de politie al hoofdbrekens in februari. Supportersrellen overschaduwden vaak genoeg de wedstrijd.