Ook al raakt Messi geen bal, de miljoenen stromen binnen bij PSG

Virgil van Dijk weer oog in oog met onbesuisde Jordan Pickford: ‘Het is moeilijk om zoiets te negeren’

De derby tussen Everton en Liverpool is nooit ‘zomaar’ een wedstrijd, maar voor Virgil van Dijk is het vanavond helemaal een beladen affiche. Hij keert terug naar Goodison Park, de plaats waar hij op 17 oktober 2020 een abrupt einde zag komen aan zijn EK-droom met Oranje. Én hij staat voor het eerst weer oog in oog met Jordan Pickford, die met zijn wilde actie verantwoordelijk was voor de zware kruisbandblessure die Van Dijk tien maanden aan de kant hield.

1 december