Ook Ierland doet mee in WK-bid 2030

Neymar ziet Romário graag gouverneur worden in Rio

19 september Neymar roept potentiële stemmers in de staat Rio de Janeiro op om in de race om het gouverneurschap te stemmen op Romário. De oud-spits van PSV en Barcelona en voormalig FIFA-voetballer van het jaar is al congreslid en senator. Nu heeft hij zich kandidaat gesteld in Rio.