‘Ook in Barcelona blijf ik gewoon Frenkie’

Copa América Zakelijk is het nieuwe sambavoet­bal bij Brazilië

4 juli Voor het eerst sinds 2007 staat Brazilië weer in de finale van een groot toernooi, na een 2-0 zege op aartsrivaal Argentinië in Belo Horizonte. Zondag kan de Seleção in het Maracanã van Rio de Janeiro voor de negende keer de Copa América winnen. Dat gebeurt dan wel met ander voetbal dan de wereld van de Goddelijke Kanaries gewend is.