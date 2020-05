Ook in Frankrijk groeit onvrede over vroeg stopzetten competitie: ‘Zijn wij idioten?’

Frankrijk is de enige van de vijf Europese topcompetities die al zijn stilgelegd. Hebben ze daar spijt?

Dat gevoel wordt wel steeds sterker. Vrijdag kopte de gezaghebbende sportkrant l ‘Equipe op zijn cover: ‘Comme les cons?’ Vrij vertaald: ‘ Zijn wij idioten?’. In het hoofdcommentaar was Vincent Duluc stellig: de beslissing om te stoppen, is veel te vroeg genomen. De Bundesliga is inmiddels al hervat, Spanje, Italië en Engeland willen snel volgen, maar in Frankrijk is de competitie al definitief stilgelegd. Dat gebeurde net als in Nederland als gevolg van een regeringsbesluit: president Emmanuel Macron verbood ook in Frankrijk de vergunningsgerechtigde evenementen, waaronder het betaalde voetbal, ook zonder publiek.

Werd ook in Frankrijk de meest actuele ranglijst aangehouden als eindstand, zoals de KNVB deels deed?

Ja, maar wel met een paar grote verschillen. Zo bepaalde de Franse bond dat er wél werd gedegradeerd en gepromoveerd, na lang beraad gebeurt dat óók tussen Ligue 2 en de Championnat National, het derde niveau. Daarnaast werd er formeel wél een kampioen aangewezen, in tegenstelling tot in Nederland: Paris Saint Germain. In de strijd om Europees voetbal gebeurde er iets opmerkelijks: OGC Nice kreeg op basis van onderling resultaat een plek in de Europa League, ten koste van Reims. Dat laatstgenoemde club een beter doelsaldo had, werd als niet doorslaggevend beoordeeld.

Ook daar leidden die beslissingen tot ergernis en opstand?

De hekkensluiters Toulouse en Amiens waren woedend en tekenden protest aan tegen hun degradatie. Maar de grootste criticaster van het besluit om te stoppen, is steeds Jean-Michel Aulas geweest, de kleurrijke en immer uitgesproken voorzitter van Olympique Lyon. Dat deed Aulas al heel snel, en met een belang: op basis van de huidige stand loopt zijn club voor het eerst sinds tijden Europees voetbal mis. Daarnaast is Olympique Lyon nog actief in de Champions League. Het won zijn eerste wedstrijd met 1-0 van Juventus. Ook Paris Saint Germain is nog actief in dat toernooi. Aulas vindt nog steeds dat de competitie hervat moet worden, en richtte zich deze week tot de Franse regering: “Dankzij de efficiëntie van zijn burgers heeft Frankrijk de pandemie teruggedrongen om een gecontroleerde hervatting van de trainingen mogelijk te maken’’, aldus Aulas. ,,We hopen hetzelfde voor de competitie, zoals het geval is in bijna alle andere Europese landen.”

In Frankrijk is er ook gerichte kritiek op het regeringsbesluit?

Ja. Al was er ook in Frankrijk weinig eensgezindheid tussen clubbestuurders onderling, die allemaal hun eigen belang bepleitten, net als in Nederland. De kritiek spitst zich nu echter vooral toe op het Franse ministerie van sport, die te weinig moeite zou hebben gedaan om zich hard te maken voor het voetbal – net als voor de andere grote sporten. ,,Dit onderstreept ook de plaats van sport in dit land, het gebrek aan erkenning als cultuur en de manier waarop de politieke klasse dat op waarde schat’’, schreef Duluc, journalist en directeur van het nationale Franse sportmuseum, in l ‘Equipe. ,,De regering heeft van voetbal een symbool van gevaar gemaakt (…) Elders is het een symbool van optimisme, van het toekomstige leven en van veerkracht. Maar het was (voor de politiek, red.) makkelijker om voetbal als een voorbeeld te stellen.’’

Hoe moet dat met Paris Saint Germain en Olympique Lyon als de Champions League alsnog wordt hervat?

Ook dat leidt tot veel vraagtekens in Frankrijk. Zij zijn dan mogelijk de enige twee clubs die niet actief zijn in een nationale competitie. Bovendien mag er ‘thuis’ voorlopig niet gespeeld worden in Frankrijk. PSG heeft een 2-1 nederlaag tegen Borussia Dortmund goed te maken, maar de vraag is dan waar een eventuele return gespeeld zou moeten worden. Lyon ‘leidt’ met 1-0 tegen Juventus en had zijn thuiswedstrijd al gespeeld . De UEFA studeert op de optie om de Champions League op neutraal terrein af te ronden, dat zou een deel van het probleem op kunnen lossen. Maar oefenwedstrijden zijn voorlopig ook nog verboden voor Franse clubs.