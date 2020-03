Ook PSG-Dortmund achter gesloten deuren

Borussia Dortmund verdedigt in Parijs een 2-1-voorsprong uit de eerste wedstrijd.



Naast deze kraker wordt ook Valencia - Atalanta zonder publiek gespeeld. De verwachting is dat ook Juventus - Lyon en Barcelona - Napoli achter gesloten deuren worden gespeeld.



In Duitsland wordt er nog gediscussieerd of het verantwoord is om RB Leipzig - Tottenham en Bayern - Chelsea zonder publiek te laten spelen. Alleen in Engeland (Liverpool - Atlético en Manchester City - Real Madrid) lijkt dit plan nog niet op tafel te liggen.