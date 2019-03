Ook record in Italië: 39.000 toeschouwers bij Juventus - Fiorentina

Vorige week zondag kwamen er in Spanje al 60.739 toeschouwers naar Atlético Madrid - FC Barcelona (0-2), een Europees bezoekersrecord in het vrouwenvoetbal. In januari kwamen er al 48.121 toeschouwers naar Athletic Bilbao - Atlético Madrid in de Copa del Rey voor vrouwenteams.

Het wereldrecord in het vrouwenvoetbal blijft staan op 90.185 toeschouwers. Dat was bij de WK-finale in 1999 tussen de Verenigde Staten en China in de Rose Bowl in Pasadena. Bij de finale van de Olympische Spelen waren er 80.000 toeschouwers. Voor de WK-finale van komende zomer in Lyon zijn alle 59.186 kaartjes al uitverkocht.