Ook regerend kampioen AS Monaco geen partij voor Paris Saint-Germain

De Uruguayaanse spits Edinson Cavani bracht PSG na negentien minuten al op voorsprong in het Stade Louis II. Het was voor Cavani alweer zijn zestiende treffer in de competitie. Neymar verdubbelde de voorsprong zeven minuten na rust met een rake strafschop. João Moutinho maakte tien minuten voor tijd nog de aansluitingstreffer namens AS Monaco, maar echt spannend werd het niet meer in het vorstendom. Kylian Mbappé deed de hele wedstrijd mee tegen AS Monaco, dat het 18-jarige toptalent dit seizoen nog verhuurt aan PSG. Terence Kongolo bleef de hele wedstrijd op de bank bij AS Monaco. De 23-jarige verdediger deed dit seizoen alleen in de uitwedstrijd bij Olympique Lyon (3-2 nederlaag) nog mee. AS Monaco maakte afgelopen zomer 15 miljoen euro over aan Feyenoord voor de linksbenige verdediger.