Ook Valencia verliest in achtervolging op Barcelona

Bacca

Villarreal-spits Carlos Bacca maakte in de 24ste minuut zijn vijfde doelpunt in dienst van 'El Submarino Amarillo'. De van AC Milan gehuurde Colombiaan ging alleen af op doelman Neto en schoof de bal beheerst in de linkerhoek.

In de tweede helft benadeelde de Italiaan Simone Zaza zijn eigen ploeg door in twee minuten twee keer geel en dus rood te pakken. Zeven minuten voor tijd was het weer tien tegen tien omdat Manu Trigueros van Villarreal ook moest vertrekken na zijn tweede gele kaart.



Het dit seizoen verrassend goed presterende Valencia is de laatste weken het spoor even bijster. In vier wedstrijden werd drie keer verloren, waardoor de club de aansluiting met Barcelona is verloren. Villarreal vindt op zijn beurt juist weer wat aansluiting door de overwinning tegen de regiogenoot. Het staat nu nog twee punten achter nummer 5 Sevilla.



