Ook zonder Rooney wint DC United van Zlatans LA Galaxy

PSG begint met zege, maar fans zijn klaar met Neymar

11 augustus Paris Saint-Germain is goed begonnen aan de Franse competitie. In de laatste wedstrijd van de eerste speelronde in de Ligue 1 won de kampioen met 3-0 van Nîmes Olympique. Edinson Cavani (penalty), Kylian Mbappé en Ángel Di María maakten de doelpunten in het Parc des Princes in Parijs.