Openingsduel Marseille-Saint Étienne afgelast vanwege corona

ligue 1Het openingsduel in de Franse Ligue 1 tussen Olympique Marseille en Saint-Étienne van aanstaande vrijdag is afgelast vanwege de positieve testen op het coronavirus bij de club uit Marseille. Dat heeft de nationale Covid-commissie aan de competitieorganisator LFP laten weten. Het duel wordt waarschijnlijk ingehaald op 16 of 17 september.