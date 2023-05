Opgepakt in zijn pyjama: Brit die maandelijks voor 11,50 euro illegaal voetbal aanbood, elf jaar in de cel

Dat nieuws maakte de Premier League bekend. Bij Mark Gould, de spilfiguur achter Flawless TV, viel de politie binnen terwijl de man in zijn pyjama zat in zijn flat in Greenwich, in het zuiden van Londen, naast een zak Doritos-chips en pizzadozen van Domino’s. Hij maakte persoonlijk bijna 2 miljoen euro winst met de streamingdienst. In zijn appartement werden maar liefst 30 digiboxen gevonden waarmee illegale streams werden binnengetrokken.