Ophef bij Bayern München om sponsordeal Qatar Airways: 'Slechtste gebeurtenis ooit’

,,Ik sta niet toe dat we over illegale moties stemmen”, zei Herbert Hainer, voorzitter van de raad van toezicht van Bayern München. Dat leidde tot beroering in de zaal. Hainer werd uitgefloten en uitgejouwd door een deel van de aanwezigen. Ze riepen onder meer ‘wij zijn Bayern en jij niet’ en ‘weg Hainer!’. Qatar Airways is een van de grote sponsoren van Bayern. Het contract loopt in 2023 af. Onder de aanhang van de club is de deal met de luchtvaartmaatschappij uit Qatar omstreden, vanwege de mensenrechtensituatie in het gastland van het komende WK. Bayern gaat in de winterstop doorgaans op trainingskamp naar Qatar.

Hainer benadrukte dat Bayern zich in ieder geval aan het contract met Qatar Airways houdt en dat nog geen beslissing is genomen over mogelijke verlenging van de samenwerking. ,,We gaan hier later nog uitvoerig over spreken. Wij hebben nog niet besloten of we met Qatar doorgaan en Qatar heeft ook nog niet besloten of het met ons doorgaat”, zei Hainer, die zichtbaar van zijn stuk werd gebracht door de reacties uit de zaal. ,,Natuurlijk zal er kritiek zijn. Maar we moeten het zakelijk bekijken.”