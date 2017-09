Ophef in Engeland: Rooney gepakt voor rijden onder invloed

De politie van het graafschap Cheshire heeft de Engelse voetballer in staat van beschuldiging gesteld. Hij werd aangehouden in het plaatsje Wilmslow, vlakbij zijn woning. Rooney reed in een zwarte Volkswagen Kever en de politie meldde dat hij met een te hoog alcoholgehalte achter het stuur zat. Hij zal volgens Britse media later deze maand voor de rechter moeten verschijnen.

Het is niet voor het eerst dat Rooney in opspraak komt vanwege drankgebruik, zo zou hij in november dronken zijn geworden tijdens een bruiloft in een hotel. Hij was op dat moment onderdeel van de selectie van Engeland, en droeg op opgedoken foto's zelfs het trainingspak van de nationale ploeg.