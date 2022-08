Opluchting voor Xavi: alle spelers FC Barcelona lijken op tijd ingeschreven voor competitie

Bundesliga begonnen met spektakel: check hier alle Nederlan­ders, toptrans­fers en de data van topduels

Maar liefst tien jaar op rij kent de Bundesliga dezelfde kampioen. Bayern München, in de vier jaar daarvoor slechts één keer kampioen, heeft de laatste jaren flink gebouwd aan een monopolie op de Duitse voetbalmarkt. Met onder meer Ryan Gravenberch, Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui willen ze daar dit jaar een elfde titel op rij aan toevoegen. De start van de Duitse kampioen, vrijdagavond, was in elk geval veelbelovend. Eintracht Frankfurt werd op de pijnbank gelegd.

5 augustus