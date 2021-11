Opmerkelijk: Petrovic stapt bij debuut als bondscoach Irak veld in om penaltynemer aan te wijzen

Het duel om de Arab Cup in Qatar was voor Petrovic zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Irak. Petrovic volgde onlangs Dick Advocaat op, die na amper zes duels al vertrok en met wie Petrovic was meegegaan als assistent-trainer. Die functie vervulde hij eerder ook al bij Feyenoord. Waar Advocaat dus vertrok, bleef Petrovic zitten en draaide hij dinsdag op voor zijn eerste duel als bondscoach van Irak.



In zijn eerste duel zag het er voor Petrovic in de slotfase niet goed uit. Middenvelder Yaser Kasim werd met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd en in de 78ste minuut kwam Oman via een benutte strafschop van Salaah Al Yahyaei op voorsprong. Op advies van de VAR kreeg Irak in de blessuretijd echter ook een strafschop toegewezen en kreeg Ayman Hussein de kans om Irak op gelijke hoogte te schieten. De invaller schoot mis, maar de penalty mocht opnieuw genomen worden omdat de doelman van zijn lijn kwam. Daarop stapte Petrovic het veld op en wees hij de nieuwe penaltynemer aan. Abdulkareem maakte het vertrouwen van Petrovic waar en zorgde voor de 1-1 einduitslag.