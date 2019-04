Opmerkelijke ommezwaai Spalletti: ‘Zaak-Icardi is gesloten’

Trainer Luciano Spalletti heeft zijn topschutter een basisplaats beloofd. ,,Mauro is voor ons van groter belang dan Messi en Ronaldo samen'', zei Spalletti. ,,De zaak is gesloten, we zijn weer één.”

De ommezwaai van Spalletti is opmerkelik. Zondag ontstak de trainer nog in woede toen het om Icardi ging en verklaarde hij de Argentijn nog niet niet de oorlog. ,,Om te moeten onderhandelen met een speler of hij wil spelen, of hij het Inter-shirt wil dragen, is vernederend, voor de fans en voor zijn ploeggenoten”, zei Spalletti na het duel met Lazio. ,,Moet ik soms zijn advocaten mailen als ik hem wil opstellen?”

Icardi moest in februari zijn aanvoerdersband inleveren, volgens Spalletti omdat de onderhandelingen van de Argentijn met de clubleiding over een nieuw contract voor te veel afleiding zorgden. De nummer 9 was woest en weigerde te spelen voor Inter. Icardi beweerde geblesseerd te zijn, terwijl de medische staf niets kon ontdekken. Zo'n twee weken geleden keerde de 26-jarige Argentijn terug op het trainingsveld, na uitvoerige gesprekken met directeur Giuseppe Marotta. Tegen Genoa maakt Icardi zijn langverwachte rentree.



De topschutter van vorig seizoen in de Serie A (29 doelpunten) ligt nog tot medio 2021 vast in Milaan. Icardi staat echter nadrukkelijk in de belangstelling van Real Madrid.