Opmerkelijke vragen tijdens persconferentie in Moldavië zorgen voor glimlach bij Erik ten Hag

Het werd geen alledaagse persconferentie van Erik ten Hag in Moldavië. De manager van Manchester United en zijn doelman David de Gea kregen in aanloop naar het Europa League-duel met FC Sheriff opmerkelijke vragen van de lokale verslaggevers. Mede door de soms langdradige vertalingen van de wat nerveus ogende tolk werd het een vermakelijk schouwspel.

Een van de verslaggevers wilde weten of Ronaldo in de basis zou staan. Na de korte vraag volgde een vrij lange vertaling naar het Engels, waarin werd gesteeld dat het Moldavische volk graag wilde weten of Ronaldo bij de eerste elf zat of dat hij wellicht in de tweede helft in het veld zou komen. ,,Gaat hij spelen of niet, dat is de belangrijkste vraag voor de fans uit Moldavië?” ,,Het spijt me", glimlachte Ten Hag. ,,Maar de Moldavische fans zullen tot morgen moeten wachten.”

Volledig scherm David de Gea © Action Images via Reuters Na wat vragen over Marcus Rashford (‘licht geblesseerd’) en de kracht van FC Sheriff (‘een serieuze tegenstander'), kreeg De Gea de vraag wat hij van Moldavië vond, omdat er ‘heel veel mensen fan van hem zijn en van hem houden’. ,,Ik ben hier net een half uur", reageerde de doelman met een glimlach. ,,Maar het weer is goed en de mensen zijn aardig. Dus we zijn blij hier te zijn.”

Van extra druk na de nederlaag tegen Real Sociedad in het eerste groepsduel wilde Ten Hag niets weten. ,,We moeten altijd winnen. Maar als je de eerste wedstrijd verliest, weet je wat je in de tweede moet doen. We zullen een sterk team opstellen, want dat doen we altijd.”

Dat United afgelopen weekend niet speelde, ziet Ten Hag niet als een nadeel. ,,De spelers zijn gewend om elke derde dag een wedstrijd te spelen, maar als dat niet het geval is, doen we goede trainingssessies. We zijn klaar voor de wedstrijd van morgen.”

De laatste vraag was weer wat anders dan anders: ,,Veel mensen komen naar het stadion om handtekeningen van de spelers te verzamelen, gaan de spelers na de wedstrijd naar de fans toe?” ,,We gaan er over nadenken", reageerde Ten Hag. ,,Maar we moeten na afloop snel naar het vliegveld wat de spelers hebben verplichtingen met hun nationale teams en moeten zich daar op voorbereiden.”

FC Sheriff - Manchester United begint morgen om 18.45 uur.