Opnieuw domper voor Real Madrid: Benzema niet mee naar Atalanta

Trainer Zinédine Zidane verklaarde zondag al dat hij geen enkel risico wil nemen met zijn topscorer. ,,Als hij niet helemaal fit is, dan gaat hij gewoon niet mee”, aldus Zidane over de Fransman die het duel met Valladolid miste (0-1 zege).



Zidane moet flink puzzelen op zijn basisformatie voor het uitduel met de ploeg die Ajax uitschakelde in de groepsfase van de Champions League. Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Dani Carvajal, Federico Valverde, Rodrygo, Álvaro Odriozola en Éder Militão zijn ook niet inzetbaar tegen Atalanta.



Zidane heeft zijn selectie aangevuld met spelers van het tweede elftal. Diego Altube, Víctor Chust, Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas, Antonio Blanco en Hugo Duro gaan mee naar Bergamo.