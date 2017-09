Opnieuw dopinggeval in voetbal: Srna van Sjachtar

Sjachtar, dat op 17 oktober in de Champions League op bezoek gaat bij Feyenoord, zegt in een verklaring volledig achter de beslissing van de ervaren verdediger te staan en is ervan overtuigd dat Srna zijn onschuld zal bewijzen. ,,Bovenal wil ik benadrukken dat ik nooit bewust of met opzet een verboden middel heb gebruikt", zei de Kroaat. ,,Het is nu weer aan mij om te laten zien dat ik alles in mijn leven heb bereikt met hard werk, discipline en eerlijkheid."