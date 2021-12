Opnieuw klap voor familie Maradona: jongste broer Hugo (52) overleden na hartaanval

Hugo Maradona tekende op achttienjarige leeftijd een contract bij Napoli, maar brak daar nooit door. De oud-middenvelder speelde tussen 1987 en 1999 voor onder meer Ascoli, Rayo Vallecano, Avispa Fukuoka en Toronto Italia. Na zijn voetballoopbaan was hij nog korte tijd coach van Puerto Rico Islanders. Hij zette zich vooral in voor projecten die jeugdvoetbal stimuleerden.

Voor de familie is het wegvallen van Hugo Maradona opnieuw een harde klap. De jongste broer overleed om 11.50 uur in zijn woonwijk Flegrean, in de provincie Napels. Van de drie Maradona-broers leeft nu alleen Raúl nog. Hij is 55 jaar en was in het verleden ook profvoetballer.