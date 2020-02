Opnieuw ondankbare taak voor Strootman bij zege Marseille

Video Son redt Spurs in FA Cup tegen sterk Southamp­ton

5 februari Lange tijd was Southampton in Londen de bovenliggende partij, maar uiteindelijk zit Tottenham Hotspur toch in de achtste finale van de FA Cup. De ploeg van coach José Mourinho, die niet over Steven Bergwijn kon beschikken, maakteeen 1-2 achterstand goed: 3-2.