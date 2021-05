Opnieuw onrust rond Old Trafford: fans dreigen met nieuwe bestorming en Liverpool-bus tegengehouden

Daarmee refereren ze uiteraard aan zondag 2 mei, toen duizenden fans van United samenkwamen rond Old Trafford. Enkele honderden supporters bestormden zelfs het stadion en kwamen het veld op, waarna de politie en de Premier League besloten een streep door de wedstrijd te zetten. Vanavond is het dus opnieuw onrustig in de omgeving van Old Trafford, de thuishaven van de Engelse recordkampioen. De spelersbus van Liverpool liep op weg naar het stadion ook nog vertraging op, nadat supporters de route richting het stadion hadden geblokkeerd. De fans van United eisen het vertrek van de Glazer-familie, de Amerikaanse clubeigenaren. Ook willen ze dat directeur Ed Woodward zo snel mogelijk vertrekt en niet pas aan het einde van dit kalenderjaar.



Vanwege de volle speelkalender speelt United vanavond al de derde wedstrijd in vijf dagen, nadat het afgelopen zondag al speelde tegen Aston Villa (1-3 winst) en dinsdagavond verloor van Leicester City. Door dat resultaat werd Manchester City zonder te spelen voor de derde keer in vier seizoenen kampioen van Engeland.