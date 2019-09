Opnieuw racisme in Italië: ‘Enige manier om Lukaku te stoppen is hem tien bananen geven’

Luciano Passirani gaf live bij de kleine zender Top Calcio 24 zijn commentaar. De gewezen directeur van onder andere Atalanta en Lecco is inmiddels diep in de 70, maar komt als gast geregeld langs om het Italiaanse voetbal te analyseren.



,,Ik zie in de Italiaanse competitie geen enkele speler zoals Lukaku. Niet bij AC Milan, niet bij AS Roma, niet bij Lazio. Hij is een van de sterkste spitsen, minstens twee keer zo krachtig als Zapata van Atalanta. Zulke jongens hebben altijd dat extraatje. Dit zijn gasten die veel doelpunten maken, maar ook het team op sleeptouw nemen. Want als je een rechtstreeks duel aangaat met Lukaku, ben je dood, val je op de grond.” En toen pakte Passirani plots uit met een verkeerde uitspraak. ,,De enige manier om hem de baas te kunnen zijn, is hem tien bananen geven om hem eten te geven.”