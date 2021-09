Oppermachtig Ajax rekent al voor rust af met Besiktas en heeft perfecte CL-score

Video Koeman voor twee duels geschorst, beroep Barcelona tegen kaarten Frenkie de Jong en Busquets afgewezen

25 september Het beroep dat FC Barcelona aantekende tegen de tweede gele kaart van Frenkie de Jong en de gele kaart voor Sergio Busquets van gisteravond in Cádiz (0-0) is afgewezen. Tegen de late rode kaart van Ronald Koeman gingen de Catalanen niet in beroep en de Nederlandse coach is nu voor twee duels geschorst.