Oppermachtig PSG ondanks gemiste strafschop Messi in blessuretijd langs Real Madrid

Door Sjoerd Mossou



De wanhoop sluimerde al door het Parc des Princes, maar in de slotminuut was daar alsnog de bevrijding. Uitgerekend Kylian Mbappé, op de nominatie om volgend seizoen naar Real Madrid te verhuizen, besliste de wedstrijd met een schitterende actie in de laatste seconden, heerlijk naar binnen dribbelend en raak schietend: 1-0.

Het stadion in Parijs ontplofte in een orkaan van kabaal. Een half uurtje eerder had Lionel Messi nog een strafschop gemist, zijn zoveelste teleurstelling sinds zijn komst naar Parijs, maar het kwam alsnog goed voor PSG- en volkomen terecht. Dik verdiend pakte het de voorsprong in het spetterende tweeluik, drie weken voor de return in Bernabéu.

FIFA Ultimate Team

Want het leek wel een levend spelletje ‘FIFA Ultimate Team’ dinsdag, deze achtste finale tussen PSG en Real Madrid. Op een frisse februari-avond in Parijs liep een verzameling voetballers het veld op zoals je die slechts zelden bij elkaar ziet.

Van Messi tot Mbappé en van Karim Benzema tot Luka Modric: de ene naam was nog groter dan de andere - en dan zaten ook de dug-outs nog vol met absolute topspelers. Een duel dat in alles de status had van een Champions League-finale, gespeeld in de eerste knock-outronde, maar eenmaal op het veld kwam de wedstrijd maar moeizaam op gang.

Aan de thuisploeg, opgejaagd door een vol en sfeervol Parc des Princes, lag dat niet zozeer. Paris Saint Germain nam vanaf de eerste minuut het initiatief, steeds zoekend naar Messi, Mbappé en Angel di María, het drietal dat voortdurend van positie wisselde. Maar slechts in de openingsfase leidde dat tot twee echte kansen, eerst voor Di María en daarna voor Mbappé.

Messi maakte een iets fittere en meer geïnspireerde indruk dan in de maanden hiervoor, maar finesse en zuiverheid ontbraken wederom. Zwervend vanuit het centrum zocht de Argentijn negentig minuten lang naar openingen, dan weer wandelend en dan weer versnellend, maar steeds opnieuw met de witte Madrileense muur als eindpunt.

Want bovenal was de ploeg van Carlo Ancelotti voor een gelijkspel naar Parijs gekomen. Dicht op het eigen doel waakte Real voor de snelheid van Mbappé, uiterst berekenend spelend, terwijl het zelf amper aan de overkant kwam.

Druk

De druk kwam daarmee nóg wat nadrukkelijker te liggen bij de Franse sterrenploeg. Nog altijd, tien jaar na de Qatarese overname, jaagt Paris Saint Germain op zijn eerste Champions League-winst. Met een selectie die overloopt van kwaliteit móet het dit jaar gebeuren, juist met Messi, maar de weg is lang en ligt nog bezaaid met hobbels.

Dat bleek ook tegen Real maar weer. Kort na rust dacht Mbappé te scoren, maar stuitte op een voortreffelijke redding van keeper Thibaut Courtois. Vrijwel alle dreiging kwam van Franse zijde, met de 61ste minuut als ogenschijnlijk kantelpunt. Mbappé ging in een flits over het been van Carvajal, maar de terecht toegekende strafschop mondde uit in een deceptie.

Courtois redde, en ook in de slotfase bleef een verdiende goal lange tijd uit. Met de ingevallen Neymar had PSG eindelijk zijn droomaanval compleet, maar kansen voor Mbappé, Neymar en een kansrijke vrije trap van Messi leidde niet tot de bevrijding. Net toen het publiek het al stilaan op begon te geven, en de eerste fluitconcerten neerdaalden op de Argentijnse ster, schoot uitblinker Mbappé schitterend raak: 1-0.

