Opsteker voor Koeman: De Jong bezorgt Barça zege op koploper Real Sociedad

Het doelpunt van De Jong, een intikker na een assist van Jordi Alba, viel op slag van rust en leek in eerste instantie afgekeurd te worden. De VAR oordeelde echter tot opluchting van FC Barcelona dat er van buitenspel geen sprake was.



Ronald Koeman zag zijn ploeg zoals wel vaker dit seizoen uitermate moeizaam aan de wedstrijd beginnen. Na een klein half uur spelen zette de Braziliaan Willian José de bezoekers uit San Sebastian op voorsprong in Camp Nou.



Het antwoord van FC Barcelona volgde echter al vier minuten later met een schitterende krul in de bovenhoek van Alba. De Spaanse linksback stond in de 44ste minuut ook aan de basis van de winnende van De Jong.