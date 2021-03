Oranje-beul Branco (56) aan beademing in Rio de Janeiro na coronabesmetting

Cláudio Ibrahim Vaz Leal, beter bekend onder zijn voetbalnaam Branco, was tussen 1980 en 1998 prof voor Internacional, Fluminense, Brescia, FC Porto, Genoa, Grêmio, Flamengo, Corinthians, Middlesbrough en New York MetroStars. Hij was tussen 1985 en 1995 international voor Brazilië. De linksback met het vlammende schot scoorde negen keer in 72 interlands. In 1994 werd hij wereldkampioen met de Seleção. In de kwartfinale maakte Branco de winnende goal voor Brazilië. In de 81ste minuut maakte hij uit een vrije trap de 3-2, nadat Oranje door goals van Dennis Bergkamp en Aron Winter net een 2-0 achterstand hadden weggewerkt. De spitsen Romário en Bebeto hadden de eerste twee goals gemaakt voor Brazilië. Branco was na zijn carrière als speler nog jeugdcoach bij de Braziliaanse bond en Fluminense.