Oranje-internationals ontmoeten elkaar direct weer in krakers in Duitsland en Engeland

Na de teleurstellende interlandperiode van Oranje met de wedstrijden tegen Frankrijk (4-0 nederlaag) en Gibraltar (3-0 winst) begint morgen de beslissende fase van het clubvoetbal. Flink wat internationals komen elkaar dit weekend al tegen in topduels.

Zaterdag 13.30 uur: Manchester City - Liverpool

Nathan Aké is een van de weinige spelers die wel een goed gevoel zal hebben overgehouden aan de afgelopen interlandperiode, na zijn twee treffers tegen Gibraltar. De 28-jarige linksback van Manchester City vervolgt de titelstrijd met Arsenal zaterdagmiddag met een mooie kraker. Cody Gakpo en Virgil van Dijk komen namelijk met Liverpool op bezoek in het Etihad Stadium in Manchester.

De afgelopen vier seizoenen ontliepen City en Liverpool elkaar niets: City en Liverpool pakten over vier seizoenen allebei 357 punten, al resulteerde het bij City in drie landstitels en was Liverpool alleen in 2019/2020 de sterkste. Nu staat Liverpool zesde en moet het hopen op misstappen van Tottenham Hotspur en Newcastle United om nog vierde te kunnen worden. City jaagt ondertussen op koploper Arsenal (acht punten meer met wedstrijd meer gespeeld), dat op koers ligt voor de eerste landstitel sinds 2004. Eind april moet Arsenal nog wel op bezoek bij City.

Zaterdag 15.00 uur: Cremonese - Atalanta

Atalanta staat ook zesde, maar in de Serie A zijn de verschillen bij de vijf clubs onder koploper Napoli, met zeven punten verschil tussen de vijf clubs die om de resterende drie Champions League-tickets strijden. Marten de Roon en Teun Koopmeiners (mogelijk weer fit) gaan met Atalanta op bezoek bij hekkensluiter Cremonese. De club van Cyriel Dessers kan handhaving wel vergeten, maar speelt woensdagavond wel tegen Fiorentina in de halve finales van de Coppa Italia.

Zaterdag 18.30 uur: Bayern München - Borussia Dortmund

Een heerlijk affiche op de zaterdagavond, want in de Bundesliga staan Bayern München en Borussia Dortmund tegenover elkaar. Met nog negen speelrondes te gaan heeft Dortmund nu een punt voorsprong. Dortmund won slechts drie van de laatste zeventien edities van Der Klassiker en de laatste keer in de Allianz Arena dateert zelfs van 12 april 2014 onder Jürgen Klopp.

Donyell Malen staat waarschijnlijk weer aan de aftrap en mag het dus opnemen tegen Matthijs de Ligt, terwijl Daley Blind en Ryan Gravenberch ook op speelminuten zullen hopen. Bij Bayern München staat namelijk sinds deze week een nieuwe trainer voor de groep: Thomas Tuchel, die dus begint met een kraker tegen de club waar hij van 2015 tot 2017 de baas was.

Volledig scherm Thomas Tuchel, de nieuwe trainer van Bayern München. © REUTERS

Zondag 17.30 uur: Newcastle United - Manchester United

Wout Weghorst kwam tegen Gibraltar niet tot scoren, maar hoopt in het shirt van Manchester United weer belangrijk te kunnen zijn. De ploeg van Erik ten Hag staat derde en gaat zondag op bezoek bij Newcastle United, dat vijfde staat met drie punten minder. Weghorst mag het gaan opnemen tegen Sven Botman, die weer hersteld is van zijn buikgriep die hij opliep in Zeist. Newcastle United zal tegen Manchester United revanche willen nemen voor de verloren League Cup-finale op Wembley op 26 februari.

Tyrell Malacia mocht tegen Frankrijk (3 minuten) en Gibraltar (13 minuten) nog kort invallen van Ronald Koeman, maar zal op St. James’ Park hopen op zijn 31ste optreden in zijn debuutjaar in Engeland. Voor Manchester United staan hierna thuiswedstrijden tegen Brentford, Everton en Sevilla op het programma.

Volledig scherm Sven Botman in duel met Wout Weghorst. © ANP / AFP

Zondag 18.00 uur: AS Roma - Sampdoria

Georginio Wijnaldum keerde na een jaar terug in Oranje, maar zijn optredens tegen Frankrijk (90 minuten) en Gibraltar (45 minuten) waren nog geen groot succes. De 32-jarige Rotterdammer moet duidelijk nog in zijn ritme komen na zijn beenbreuk van afgelopen zomer en zal tegen Sampdoria weer op een hele wedstrijd hopen onder José Mourinho, die op 13 en 20 april tegenover Feyenoord staat in de kwartfinales van de Europa League.

Frenkie de Jong (hamstringblessure) en Memphis Depay (dijbeenblessure) zullen dit weekend nog niet in actie komen. Koploper FC Barcelona (twaalf punten voor op Real Madrid) gaat zaterdagavond op bezoek bij hekkensluiter Elche, nummer drie Atlético Madrid krijgt zondagavond Real Betis over de vloer in Metropolitano.

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma en de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.