Oranje-keeper Mark Flekken maakt miljoenentransfer naar Premier League: ‘Dit is een droom die uitkomt’

Flekken speelde tot 2009 in de jeugdopleiding van Roda JC en verkaste vervolgens naar Alemannia Aachen, waar hij eveneens drie jaar in de jeugd speelde. Flekken maakte er zijn profdebuut en speelde later nog voor Greuther Fürth en MSV Duisburg. Bij laatstgenoemde club speelde Flekken zich in 2018 in de kijker van Freiburg, waar hij sinds afgelopen seizoen onomstreden was.

Flekken maakte indruk in de Bundesliga en werd in maart vorig jaar beloond met zijn debuut in het Nederlands elftal. Inmiddels staat hij op vier interlands voor Oranje. Flekken behoorde niet tot de selectie van het afgelopen wereldkampioenschap, maar is wel opgeroepen voor de finaleronde van de Nations League in juni. Flekken concurreert met Andries Noppert en Justin Bijlow voor een plek tussen de palen.

Dertien miljoen euro

Bij Brentford wordt Flekken de opvolger van Spaans international David Raya, die volgens Engelse media wordt begeerd door Manchester United, Tottenham Hotspur en Chelsea. Raya was dit seizoen een van de uitblinkers in de Premier League. Naar verluidt betaalt Brentford een bedrag van rond de dertien miljoen euro voor Flekken. Daarmee is hij de op vier na duurste aankoop in de clubgeschiedenis.

,,Ik ben erg blij’’, vertelt Flekken op de website van zijn nieuwe werkgever. ,,Het is een nieuw hoofdstuk en een volgende stap in mijn carrière.’’ Zeven jaar geleden speelde Flekken nog op het derde niveau in Duitsland. ,,Als je me toen had verteld dat ik nu in de Premier League zou spelen, had ik je waarschijnlijk neergeslagen. Dit is een droom die uitkomt.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Brentford, dat in 2021 promoveerde naar de Premier League, eindigde afgelopen seizoen op de negende plek in de Premier League. Flekken wordt in Londen ploeggenoot van de Turkse Rotterdammer Halil Dervisoglu. De oud-aanvaller van Sparta werd afgelopen seizoen verhuurd aan Burnley.

Slechts één keeper duurder Flekken is dankzij zijn miljoenentransfer nu de op een na duurste Nederlandse doelman ooit. Alleen voor Jasper Cillessen werd meer betaald. Valencia nam de huidige keeper van NEC in 2019 voor 35 miljoen euro over. Cillessen verkaste in 2016 voor dertien miljoen euro naar FC Barcelona. Ook voor Edwin van der Sar werd diep in de buidel getast. 1. Jasper Cillessen (2019) - 35 miljoen

2. Jasper Cillessen (2016) en Mark Flekken (2023) - 13 miljoen

3. Edwin van der Sar (2001, van Juventus naar Fulham) - 10,3 miljoen

4. Edwin van der Sar (1999, van Ajax naar Juventus) - 8,8 miljoen

5. Maarten Stekelenburg (2011, van Ajax naar AS Roma) - 7,33 miljoen

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.