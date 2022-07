Oranje Leeuwinnen moeten groepswinnaar worden om titelkandidaat Frankrijk te ontlopen in kwartfinales EK

Alle goals in Rotherham vielen in de eerste helft. Al na zes minuten kopte Kadidiatou Diani raak: 1-0 voor Frankrijk. België rechtte echter de rug en kwam in de 36ste minuut langszij via Janice Cayman. Toch leidde Frankrijk bij rust, want in de 41ste minuut was Griedge Mbock Bathy trefzeker: 2-1. Ook dat was een kopgoal.