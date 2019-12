Oranje oefent tegen Spanje in aanloop naar EK

Er werd al gesuggereerd dat Spanje een van de oefenpartners zou zijn in aanloop naar het EK 2020. Vandaag heeft de KNVB dat bevestigd. Nederland, op het EK 2020 is ingedeeld in Groep C met Oekraïne, Oostenrijk en een nader te bepalen land, speelt het oefenduel in Amsterdam om 19.00 uur.