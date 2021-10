Oranje-reservekeeper Flekken bezorgt Van Bommel en Wolfsburg opnieuw frustrerende dag

De doelpunten in de Volkswagen-Arena kwamen op naam van Philipp Lienhart (27ste minuut) en Lucas Höler (68ste minuut). Bij de bezoekers eiste Oranje-reservekeeper Mark Flekken een hoofdrol op met enkele belangrijke reddingen. Wolfsburg-spits Wout Weghorst ontbrak vanwege een coronabesmetting.



Het Wolfsburg van Van Bommel kende een vliegende seizoensstart in de Bundesliga, maar daar is flink de klad in gekomen. Uit de laatste zes competitieduels wisten ‘die Wölfe’ slechts vier punten te behalen, waardoor de club naar de achtste positie op de ranglijst is gezakt. Ook in de Champions League (2 punten uit 3 duels) en de beker (uitschakeling door administratieve blunder) gaat het allesbehalve voortvarend.