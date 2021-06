Oranje-tegenstander Oostenrijk onderuit in Engeland

Zonder grote bijdrage in finales een volle prijzen­kast: Kovacic is zeker niet de eerste

1 juni Vraag een voetballiefhebber naar de meest succesvolle voetballers in de geschiedenis van de Champions Leauge en hij of zij zal met namen als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Clarence Seedorf en Paolo Maldini op de proppen komen. Weinig mensen zullen Mateo Kovacic noemen in dit rijtje, terwijl de Kroaat de Champions League al vier keer won. De reden? Kovacic stond in zijn vier gewonnen CL-finales slechts 17 minuten op het veld. Wie zijn samen met Kovacic grootste ‘onzichtbare winnaars’ van de Europese velden?