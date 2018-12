Origi: Ik volgde mijn instinct tegen Everton

Origi besliste het duel met Everton in de zesde minuut van de blessuretijd met een curieus doelpunt in het voordeel van Liverpool (1-0). ,,Ongelooflijk'', stamelde de Belg, die in de 84e minuut in het veld was gekomen voor Roberto Firmino.

,,Derby's zijn altijd speciaal. Ik had er al een paar gespeeld en ook al twee keer gescoord tegen Everton. Maar dit was met afstand mijn belangrijkste treffer.''



De blessuretijd was eigenlijk al verstreken toen Liverpool nog een vrije trap mocht nemen. De defensie van Everton kopte de bal weg, precies voor de voeten van Virgil van Dijk. Diens schot mislukte volledig en ging hoog de lucht in, maar doelman Jordan Pickford verkeek zich daar wel op. Via zijn vingertoppen en de lat belandde de bal bij Origi, die de 1-0 inkopte. ,,Ik volgde mijn instinct. Ik was heel hongerig en wilde het team dolgraag helpen. Gelukkig viel die bal precies voor me'', zei de Belg, die in zijn eerste optreden dit seizoen in de Premier League gelijk de gevierde man was.