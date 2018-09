Osorio nieuwe bondscoach Paraguay

Video Arsenal-spe­ler Mustafi komt weg met omstreden juichge­baar

3 september De Engelse voetbalbond (FA) is niet van plan een tuchtrechtelijk onderzoek in te stellen naar het juichgedrag van Shkodran Mustafi. De verdediger van Arsenal besloot na zijn treffer in het gewonnen duel met Cardiff City (3-2) een dubbelkoppige adelaar uit te beelden. Dat is het symbool dat op de vlag van Albanië staat.