Oud-Ajacied Antony keert voorlopig ook niet meer terug bij Manchester United na aangiftes ex-vriendin

Ierland mist toptalent Evan Ferguson (18) in duel met Oranje

Het Ierse voetbalelftal kan in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (donderdag) en Nederland (zondag in Dublin) niet beschikken over toptalent Evan Ferguson. De 18-jarige spits van Brighton & Hove Albion heeft afgelopen weekend in het competitieduel met Newcastle United een knieblessure opgelopen.