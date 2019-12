Oud-AZ'er Jahanbakhsh in tranen nadat hij eindelijk eerste goal voor Brighton maakt

Jahanbakhsh schoot in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth al vroeg in de wedstrijd hard raak en zette zijn ploeg daarmee op voorsprong. De aanval werd opgezet door de Nederlander Davy Pröpper.



De Iraniër maakte in het seizoen 2017/2018 in 33 wedstrijden 21 doelpunten voor AZ, dat hem in de zomer kwijtraakte aan Brighton. Jahanbakhsh wist in zijn eerste seizoen in negentien duels niet te scoren. Dit seizoen kwam hij tot vandaag pas één keer in actie, als invaller.



Tegen Bournemouth mocht Jahanbakhsh eindelijk meedoen en het leverde direct succes op. Na zijn doelpunt viel de oud-AZ’er op zijn knieën en deed hij zijn hoofd in zijn handen.