Oud-baas Dinamo Zagreb moet 6,5 jaar cel in vanwege belastingontduiking

Zoran Mamic, broer van Zdravko en oud-trainer van Dinamo, werd veroordeeld tot 4 jaar en 11 maanden celstraf. Twee andere oud-bestuurders van Dinamo en een belastingambtenaar moeten ook de gevangenis in.



Geen van de veroordeelden was woensdag aanwezig toen de rechtbank uitspraak deed. Zdravko Mamic vertrok een dag eerder naar buurland Bosnië. Mamic en co kunnen hoger beroep aantekenen tegen de uitgesproken straffen.



Luka Modric is ook bij de zaak betrokken. De Kroatische middenvelder van Real Madrid is eerder aangeklaagd door het Openbaar Ministerie. Modric zou vorig jaar als getuige hebben gelogen tijdens de rechtszaak die vanwege belastingontduiking en geldverduistering was aangespannen tegen zijn oude club Dinamo Zagreb. In Kroatië staat een gevangenisstraf van zes maanden tot maximaal vijf jaar op meineed.