Oud-bondscoach geschorst in matchfixingzaak

Amrabat en El Ahmadi voorspel­len WK-gekte rond Marokko

17:34 Sofyan Amrabat en Karim El Ahmadi voorspellen een WK-gekte in Marokko. De spelers van Feyenoord blikten in de Kuip al voorzichtig vooruit op het toernooi dat volgende maand in Rusland wordt gespeeld.