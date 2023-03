Oud-Feyenoorder Reiss Nelson held van Arsenal met late goal: ‘Net als de fans was ik door het dolle heen’

Panenka | ‘Feyenoord kampioen? Het zou een wonder zijn, maar ze gaan het wel worden’

Het is weer maandag! Hoog tijd voor de beste voetbalshow van Nederland! Sjoerd Mossou en Hidde van Warmerdam bespreken de laatste ontwikkelingen in het (inter)nationale voetbal en zoomen in op de bekerwinst van Manchester United, de uitspraken van Owen Wijndal en de titelkansen van Feyenoord.