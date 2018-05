Oud-prof Aston Villa (37) verongelukt

Samuel was tussen 1999 en 2007 asl verdediger actief in de Premier League bij Aston Villa en Bolton Wanderers. Hij speelde voor beide clubs 240 wedstrijden in de Premier League. Bij Astyon Villa was hij begin deze eeuw ploeggenoot van oud-PSV'er Luc Nilis. Hij speelde verscheidende interlands voor Engelse jeugdteams en twee interlands voor het A-team van Trinidad en Tobago.



Samuel verongelukte vanmorgen kort nadat hij zijn kinderen op school had afgezet. Hij botste op de terugweg naar huis op een tegenligger.