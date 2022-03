‘Oude man’ Zlatan tempert verwachtingen: ‘Mensen moeten niet meer op mij rekenen’

Quincy Promes ondanks strafzaak populair bij Spartak Moskou: ‘Een leider in de kleedkamer’

Quincy Promes ligt ondanks zijn lopende strafzaak goed in de groep bij Spartak Moskou. De 30-jarige aanvaller uit Amsterdam, die onder meer verdacht wordt van poging tot moord, is in zijn tweede periode in de Russische hoofdstad uitgegroeid tot een leider. Hij blijft zijn club trouw ondanks de oorlog in Oekraïne, zegt voormalig Spartak-keeper en huidig technisch coördinator Artem Rebrov.

18 maart