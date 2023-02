Oudste profvoetballer ter wereld (55) keert terug op Europese velden

FIFA opnieuw onder vuur na controver­siële keuze: Saoedi-Ara­bië sponsort WK vrouwen­voet­bal

De voetbalbonden van Australië en Nieuw-Zeeland, organisatoren van het WK vrouwenvoetbal 2023, hebben de FIFA om opheldering gevraagd over de controversiële beslissing om met Visit Saudi in zee te gaan als sponsor van het toernooi. Beide landen zijn niet gehoord in deze beslissing en willen tekst en uitleg.

16:03