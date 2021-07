Ouwejan maakt valse start met Schalke 04 in Tweede Bundesliga: HSV te sterk

Het gedegradeerde Schalke nam in de eerste helft een 1-0 voorsprong door een goal van ex-HSV-spits Simon Terodde en had geluk dat Robert Glatzel namens de gasten een strafschop miste. Vlak na rust maakte Glaztzel zijn fout goed door voor de gelijkmaker te zorgen.



Ouwejan, die de hele wedstrijd speelde, kon vervolgens niet voorkomen dat de Hamburgers er in de slotfase met de winst vandoor gingen. De voor HSV-debutant Reis ingevallen Moritz Heyer maakte vier minuten voor tijd de 1-2, waarna Bakery Jatta in de slotminuut voor de beslissing zorgde.