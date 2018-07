Özil geeft uitleg over veelbesproken foto met Erdogan

In een openhartige verklaring legt Özil uit waarom hij de uitnodiging van Erdogan niet kon weigeren. ,,Zoals zovelen, liggen mijn wortels in meer dan één land. Waar ik opgroeide in Duitsland, is de achtergrond van onze familie Turks. Ik heb daarom twee harten, een Duitse en een Turkse. Tijdens mijn kindertijd leerde mijn moeder me altijd respectvol te staan tegenover het land waar onze familie vandaan komt, en die waardes draag ik tot de dag van vandaag met me mee."



Özil ging vlak voor het wereldkampioenschap in Rusland met Ilkay Gündogan, een andere Duitse voetballer met Turkse roots, op bezoek bij Ergodan. Er ontstond in Duitsland veel ophef over de ontmoeting. Beide spelers werden door de Duitse voetbalbond DFB tijdelijk geschorst, maar mochten wel mee naar Rusland. Na het voor Duitsland desastreus verlopen toernooi, zei onder andere DFB-baas Reinhard Grindel dat het een foute beslissing was om Özil en Gündogan op te roepen.



Enkele Duitse politici beschuldigden de voetballers ervan zich voor het karretje van Erdogans verkiezingscampagne te laten spannen, maar de ontmoeting had volgens Özil geen enkele politieke intentie. ,,Een foto met Erdogan had voor mij niets te maken met politiek of verkiezingen. Het ging me enkel om het respecteren van het hoogste ambt van het land van mijn familie. Ik ben een voetballer, geen politicus."



,,Als ik de ontmoeting zou hebben geweigerd, zou dat respectloos zijn geweest richting de achtergrond van mijn voorouders, waarvan ik weet dat ze trots zouden zijn op waar ik het tot heb geschopt. Het maakt me niet uit wie de president was, maar wel dát het de president was. Of het nou de Turkse of de Duitse is."



