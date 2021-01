Özil zal nooit meer voetballen voor Duitsland én in Bundesliga: ‘Ik wens ze alle succes’

Hij ondertekende in Istanbul een contract voor 3,5 jaar en gaat naar verluidt 3 miljoen euro per jaar verdienen. De 32-jarige Özil heeft de Engelse club Arsenal verlaten. De middenvelder was daar jarenlang een gevierde speler, maar de afgelopen seizoenen kwam hij nog nauwelijks in actie. Dit seizoen zat hij niet eens meer bij de wedstrijdselectie voor de Premier League.

,,Ik wens de Duitse nationale ploeg alle succes, maar ik zal nooit meer voor ze spelen. Ik ga ook niet meer in de Bundesliga spelen”, aldus Özil, die van Turkse afkomst is en na het mislukte WK in Rusland in 2018 een punt achter zijn interlandcarrière zette. Hij verklaarde op racistische wijze te zijn behandeld. Voor dat WK was hij in opspraak gekomen vanwege een foto waarop hij poseerde met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.